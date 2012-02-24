Вінницькі хокеїсти готуватимуться до олімпійського відбору в ... Італії

У березні в Дубліні (Ірландія) відбудеться відбірний турнір до Олімпіади-2012 з хокею на траві. Збірна України, яка повністю складається з вінничан, підготовку до цього змагання проведе в ... Італії, у м. Бра. Адже через негоду у Вінниці наразі неможливо тренуватися просто неба.

– Ми зіграємо 4 гри з чемпіоном Італії ХК «Бра», – каже головний тренер національної збірної України з хокею на траві Павло Мазур. – Окрім того, у Італії проведемо низку тренувань на свіжому повітрі.

П’ятого березня команда України повертається до Вінниці. А восьмого березня вже вилітає до Ірландії, де побореться за путівку на Олімпіаду. Для цього треба посідати лише перше місце у групі.