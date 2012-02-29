Вінницька і Дніпропетровська облради скріпили дружбу угодою

Голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк та голова Дніпропетровської обласної Ради Євгеній Удод підписали угоду про міжрегіональне партнерство. Церемонія підписання відбулася 28 лютого під час круглого столу на тему «Міжнародне співробітництво та сильна регіональна демократія як основа європейської інтеграції». Підписання було приурочене 80-й річниці Вінницької області.

Як зазначено в угоді, сторони зобов’язалися розвивати співпрацю в таких напрямах:

- розробка та затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм розвитку регіонів;

- підготовка спільних пропозицій та ініціювання у встановленому чинним законодавством порядку проектів законів у сфері соціально-економічних реформ, спрямованих на розвиток економіки регіонів;

- підвищення рівня й ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, вивчення та поширення досвіду їхньої роботи;

 реформування місцевого самоврядування;

розвиток зв’язків між органами місцевого самоврядування територіальних громад Вінницької та Дніпропетровської областей на рівні сіл, селищ, міст;

всебічний розвиток економіки регіонів.

Сергій Татусяк зауважив, що з Дніпропетровщиною у Вінниччини є багато спільного, але є й відмінності, які варто один в одного запозичувати.

Дніпропетровська область – лідер в Україні за залученням інвестицій, особливо іноземних. 25% валового продукту країни дає Дніпропетровщина. Ми маємо чого повчитися у колег і будемо рівнятися на їхній передовий досвід, – наголосив С.Татусяк.

Натомість Євгеній Удод назвав Вінниччину «центром генерації євроінтеграційного руху та реформи регіональної влади».

– В цьому Сергій Татусяк – лідер, і я в нього вчуся. Переконаний, що після підписання угоди наші окремі перемоги стануть спільними перемогами, – зазначив Є.Удод.

Сторони домовилися, що угода укладена терміном на чотири роки і її дія буде щоразу автоматично продовжуватись на наступний чотирирічний термін за умови, що жодна зі сторін не заявить про намір розірвати її.