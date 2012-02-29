В 2012 році ювілейний конкурс «Кращий державний службовець»

Цьогоріч конкурс за звання кращого державного службовця святкує свій ювілей. Почалося все п’ять років тому на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Конкурс має на меті зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.



Конкурс покликаний сприяти розвиткові кадрового потенціалу державної служби, розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти. Конкурс проводиться у три етапи: на місцевому, регіональному та державному рівнях. Протягом 8 місяців учасники конкурсу зможуть перевірити рівень своєї професійності шляхом проходження співбесіди, захисту творчої роботи, представлення презентації, участі у діловій грі, вирішення складних завдань щодо прийняття управлінських рішень.

Загалом у рамках конкурсу з моменту його започаткування підвищили кваліфікацію 37799 державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади інших державних органів (14 % від їх загальної чисельності).

Про це повідомляє прес-служба Національного державного агентства з питань державної служби.

В 2011 році у фінальній частині конкурсу в м.Києві брали участь представники з Вінниччини: начальник відділу Головного фінансового управління ОДА в номінації „Кращий керівник” Олександр Іванишин, також в цій же номінації брала участь Алла Здирко – Державний реєстратор Крижопільської РДА; в номінації „Кращий спеціаліст” брали участь провідний спеціаліст відділу врегулювання відносин власності та розвитку сільських територій Головного управління агропромислового розвитку ОДА Олександр Данилюк та спеціаліст І категорії Хмільницького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Зоряна Смішко

Цьогорічний конкурс також відбуватиметься у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст». Організаційне забезпечення конкурсу здійснюють Національне агентство України з питань державної служби та Школа вищого корпусу.

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб-порталі Нацдержслужби http://www.nads.gov.ua.