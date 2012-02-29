Щербаківська стала дипломованим держслужбовцем

Очільниця Вінницької обласної організації ВО “Батьківщина”, депутат обласної ради Людмила Щербаківська має привід випити святковий келих шампанського. Сьогодні вона та ще 1719 слухачів Національної академії державного управління при Президентові України отримала диплом цього „вишу”, - відбувся 17-й випуск магістрів.

530 фахівців є випускниками Київського закладу, а 1 190 - Дніпропетровського, Львівського, Одеського та Харківського регіональних інститутів Академії.

Як повідомила агенція Укрінформ, серед нинішніх випускників - заступник міністра екології та природних ресурсів України - керівник апарату Дмитро Мормуль, голова Севастопольської міської ради Юрій Дойніков, міський голова м. Нетішин Хмельницької області Ольга Омельчук, український легкоатлет олімпійський чемпіон Юрій Білоног, український атлет і член "Професійної Ліги стронгменів України" Кирило Чупринін, а також три очільники та чотири заступники керівників територіальних підрозділів центральних органів державної влади, два голови та три заступники голів райдержадміністрацій, один заступник міського голови.