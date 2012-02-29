На 25-річчя ветеранської організації роздавали нагороди

29 лютого в обласній бібліотеці ім. Тімірязєва відбувся урочистий пленум Обласної організації ветеранів, присвячений двадцятип’ятиріччю з дня утворення Організації ветеранів України та Вінницької обласної організації ветеранів.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

У роботі пленуму взяли участь заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова, заступник начальника управління праці і соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія Остапенко, представники Ради обласної організації ветеранів, голови міських та районних рад, активісти організації ветеранів України.

Обласну організацію ветеранів з нагоди двадцятип’ятирічного ювілею нагороджено почесною грамотою облдержадміністрації.

За самовіддану працю, турботу про життєзабезпечення ветеранів, активну суспільну позицію знаком «Почесний ветеран України» удостоєно 9 активістів обласної ветеранської організації, 13 ветеранів отримали почесні грамоти Організації ветеранів України, а 23 ветерани нагороджено почесними грамотами Обласної організації ветеранів.

16 пам’ятних знаків «За оборону Москви» з нагоди семидесятиріччя битви під Москвою отримали ветерани-учасники битви з Вінниці, Калинівки, Барського, Ладижинського, Літинського, Хмільницького та Ямпільського районів.