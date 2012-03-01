Вінницькі спиртовики привласнили державні 1.7 млн. гривень

Працівниками податкової міліції викрито злочин у сфері тендерних процедур та державних закупівель на одному із спиртозаводів Вінниччини.

Про це повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Проведеною перевіркою встановлено, що злочин скоєний при закупівлі меляси і перевезенні спирту без проведення необхідних у такому випадку тендерних процедур – спиртзавод є державним підприємством і закупівля товарів, а також замовлення послуг має здійснюватися виключно на конкурсних умовах.

Більше того, вартість послуг, як встановили податківці, була явно завищеною. Так, якщо тонна меляси, за висновками експертів, у середньому становить 900 гривень, то посадовці спиртзаводу закуповували її за 1200 гривень. Незаконна «накрутка» на перевезенні спирту була ще більшою – при середній вартості транспортування 2,4-3,2 грн. за дал спирту, зловмисники оплачували по 8 гривень за кожен декалітр. Таким чином, спиртовики в цілому незаконно привласнили більш ніж 1,7 млн. грн. бюджетних коштів. Наразі порушені кримінальні справи за ст. 364 (за фактом зловживання службовим становищем) та за ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення державних коштів.