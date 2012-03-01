Вінничанин із кримінальним минулим зарізав чоловіка у Нікополі

Затриманий у м.Нікополь Дніпропетровської області вінничанин за підозрою в скоєнні вбивства виправдовувався, що нібито сам став жертвою нападу. Слова зловмисника спростували свідки події, на очах яких він підійшов до потерпілого і завдав йому декілька ударів ножем. Затриманий - житель Вінницької області, раніше засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Після скоєння злочину зловмисник намагався втекти з міста і був затриманий лише завдяки оперативності співробітників карного розшуку і екіпажів ДАІ.

Про це повідомляє “Україна кримінальна”.

Днями до чергової частини Нікопольського міськвідділу міліції від диспетчера станції швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що по дорозі в лікарню в кареті "швидкої" від ножових поранень в шию і тулуб помер невідомий чоловік віком близько 30 років.

Особу загиблого співробітники міліції встановили досить швидко. Ним виявився 30-річний місцевий житель, інвалід 3-й групи по зору. При життя потерпілий був порядною людиною, мав дружину і виховував дитину.

У розкритті злочину оперативникам допомогли свідки події. Вони чітко вказали прикмети вбивці і напрям, в якому він зник. Майже весь мікрорайон в лічені хвилини було оточено співробітниками патрульно-постової служби ДАІ і карного розшуку. Саме завдяки цим заходам вбивцю, який намагався покинути територію Нікополя, вдалося затримати. Ним виявився 47-літній, ніде не працюючий, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, уродженець Вінницької області. На Дніпропетровщині він був нетривалий час (приїхав до колишньої співмешканки, від якої має дитину).

Затриманий перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і вже в міськвідділі повідомив, що саме він став жертвою нападу. Чоловік каже, що в той вечір виявився на зупинці громадського транспорту. Неподалік побачив декількох хлопців і підійшов до них. Молоді люди нібито почали безпричинно бити його руками і ногами, поваливши на землю. Згадавши, що у нього в кишені є ніж, чоловік дістав його і в бійці завдав кому-то поранення...

Втім, в цю версію правоохоронці не вірять, адже є свідки, які вказують, що саме затриманий підійшов до своєї майбутньої жертви і після грубої лайки побив його і завдав декілька ударів ножем.

Зараз за фактом умисного вбивства слідчим відділом Нікопольського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Колишньому ув'язненому загрожує до 15 років позбавлення волі.