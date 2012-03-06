З минулорічного складу "Ниви" залишився ... один футболіст

Вінницька “Нива” нещодавно подала заявку до Професійної футбольної ліги України. Згідно з нею, з минулорічного складу поки заявлений тільки один футболіст – Дмитро Немчанінов. Тепер у нашій команді не бракує вихованців місцевого футболу. Наприклад, новобранцям «Ниви» Артему Кожухівському, В’ячеславу Віхренку і Миколі Пастушенку – по 17 років, а Олександр Сестренський повнолітнім стане тільки в кінці листопада.

Разом з такими молодими гравцями, прийшли у вінницький клуб і досвідчені футболісти-аматори. Наприклад, Віталій Бабик, який грав останній рік у вінницькому «Держслубовці», який став переможцем чемпіонату міста.

Чому з команди пішли досвідчені гравці, які виводили “Ниву“ до першої ліги і які знаходились на контракті? Як неодноразово пояснював директор ПФК “Нива” Паша Касанов, ці футболісти мали право йти без погодження і здобувати статус вільних агентів, адже контрактні умови перед ними не виконувались. Зокрема – фінансові (через проблеми з фінансуванням клубу).

Нині наставників у «Ниви» аж троє. До речі, за ігровим амплуа всі – воротарі. Офіційно виконує обов'язки тренера Олег Шумовицький, гучно з трибун керує діями команди колишній капітан команди Олександр Гайдаржі, якому допомагає Олег Остапенко.

Довідка. “Нива” поновить виступи у першій лізі чемпіонату України 24 березня – в Ужгороді проти одного з лідерів «Говерли». Наступний тур вінничани зіграють 29 березня, у Києві проти «Динамо-2».