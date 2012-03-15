Створення освітніх округів проаналізували вінницькі науковці

Освітні округи з наукового погляду проаналізували учасники конференції, що сьогодні відбулась на базі Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педпрацівників.

У науково-практичній конференції «Створення освітніх округів та науково-методичне забезпечення їх діяльності» також взяли участь фахівці облуправління освіти і науки, Вінницького районного методичного центру закладів освіти та представники освітянської галузі з районів області. А головувала на цьому науковому зібранні завідувач кафедри методології та управління освітою ВОІПОПП Людмила ЮРЧУК.

Як зазначила перший заступник начальника обласного управління освіти і науки Олена ЧОРНА, в рамках удосконалення функціонування системи освіти необхідно бачити перспективи розвитку кожної громади, розробити плани оптимізації шкільної мережі, опираючись на думку педагогів, громади та батьків і беручи до уваги 5-річні програми розвитку, розроблені кожним навчальним закладом – і дошкільними, і загальноосвітніми.

Під час конференції прозвучала інформація про те, що орієнтовна кількість освітніх округів в області нині – 157, проте це число наразі не остаточне, адже весь час тривають узгодження ходу реформи галузі на рівні місцевої влади та територіальних громад.

Нових аспектів управління освітніми округами торкнулася доцент Н. ВАСИЛЕНКО, про необхідність науково-методичного супроводу під час створення таких округів говорила директор методичного центру Вінницького району Т. МЕЛЬНИК. А в ході круглого столу в рамках конференції досвідом створення освітніх округів ділилися з колегами освітяни Козятинського району.

Також учасники заходу мали змогу відобразити своє бачення підходів та проблем реформування галузі у спільній резолюції, до якої, є надія, мають дослухатися в Міносвіти та профільному парламентському комітеті.