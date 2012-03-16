Завтра "Нива" гратиме з "Динамо"

Напередодні поновлення чемпіонату України з футболу у першій лізі вінницькі уболівальники футболу можуть на власні очі побачити гру улюбленої команди, склад якої у порівнянні з минулим сезоном оновився на 95 %.

Отже, завтра, 17-го березняо 14.00 на базі спорткомплексу "Нива" відбудеться товариська гра між командами "Нива" (Вінниця) та друголіговим "Динамо" (Хмельницький). Вхід для глядачів – вільний.

Нагадаємо, нещодавно, напередодні Жіночого свята наша команда вже позмагалась “Динамо” (Хмельницький). Основний склад здолав сусідів-подолян з рахунком 2:0, дубль – з рахунком 1:0.