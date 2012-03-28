Громадські діячі поміркують, як допомогти невиліковно хворим

Щорічно майже 600 тисяч українців потребують професійної паліативної та хоспісної допомоги. Адже швидкими темпами зростає кількість онкохворих, інвалідів, пацієнтів з важкими травматичними і дегенеративними ураженнями центральної та периферійної нервової системи, хворих із проблемами опорно-рухового апарату, дітей та дорослих у термінальних стадіях серцево-судинних захворювань, випадків СНІДу, випадків туберкульозу. За даними ВООЗ близько 60% таких хворих потребують ПХД (паліативно-хоспісної допомоги).

Крок за кроком – до створення системи паліативної та хоспісної допомоги. Вінниця долучається до осередків Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

Одним із головних завдань для Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги стала розробка проекту Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір». Важливо, що саме громадській організації доручено сформувати систему надання паліативної допомоги населенню України на період з 2013 року до 2020 року.

Відтак, сьогодні, 28 березня 2012 року Вінницю відвідає Голова правління Ліги Василь Князевич.

О 17:00в Управлінні охорони здоров'я Вінницької ОДА відбудеться круглий стіл та прес-конференція із питань розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Вінницькій області. Запрошені представники влади, медичні працівники, представники соціальних служб, релігійних громад і громадських організацій. Адреса – Хмельницьке шосе, 7.

Окрім того, Василь Князевич проведе зустрічі із керівництвом, викладачами та студентами, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, обласної психіатричної лікарні та обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Заплановано відвідання Брагилівської дільничної лікарні Жмеринського району, на базі якої буде створено хоспіс.