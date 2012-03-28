Правозахисники проводитимуть реабілітацію жертв катувань

Протягом 2012 року Вінницька правозахисна група матиме можливість надавати реабілітацію жертвам катувань, які потребують не лише безкоштовної правової допомоги, але й специфічних соціальних, психологічних послуг та реабілітації.

Про це на прес-конференції заявив координатор Вінницької правозахисної групи, член Комісії з питань попередження катувань при Президентові України Дмитро Гройсман.

Він також зазначив, що попри усе більшу кількість програних державою справ в Європейському суді з прав людини, українська влада вперто визнавати факти застосування катувань, розробляти і запроваджувати систему ефективної реабілітації постраждалих та методи ре соціалізації жертв цього злочину.

Сьогодні лише у місцях позбавлення волі, пов’язаних із діяльністю органів кримінальної юстиції (колонії, СІЗО, ІТТ) перебуває до 150 тисяч осіб, за оцінками експертів щороку до одного мільйона людей в Україні отримують досвід перебування в різноманітних місцях несвободи (психіатричні лікарні, табори для тримання мігрантів, будинки інвалідів тощо).

- Ми наголошуємо на тому, що готові надавати саме комплексну допомогу, у нас працюють психолог, юрист, соціальні працівники, - зазначив Дмитро Гройсман. – Саме тому рекомендуємо звертатися за телефонами (093) 4300900, (063) 2208055. Клієнтами проекту стануть не лише жертви катувань, які зазнали порушень прав людини в Україні, але й шукачі притулку, які потерпіли від тортур в країнах своєї громадянської належності.

Зазначений проект виконуватиметься за підтримки Penal Reform International в рамках діяльності з укріплення інститутів і нарощування можливостей громадянського суспільства по боротьбі з тортурами у дев’яти країнах СНД.