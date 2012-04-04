В Тімірязєвці експозиція Юрія Кізімова

У відділі літератури та інформації з питань мистецтв (Соборна, 70, II-й поверх, кім. 214) Вінницької обласної бібліотеки ім.К.Тімірязєва по 18 квітня експонується виставка відомого Вінницького художника, члена Вінницької обласної організації Національної cпілки художників України Кізімова Юрія Івановича "Народження тиші".

Народився у 1946 році 29 травня в селищі Посьєт, Приморського краю. У 1973 році закінчив художній факультет Московського технологічного інституту. Навчався у Заслуженого художника РРФСР, професора Коваленко Е.К., Золотарьова М.М., Бельського Ф.І. З 1973 року живе і працює в м. Вінниця. Член Національної спілки художників України з 1989 р. (гобелен, живопис, графіка, монументальне мистецтво).

Член журі міжнародного конкурсу дитячої мистецької творчості в м.Сочі, Росія. З найбільш визначних творів - гобелени: "Місто над Бугом" (Київ), "Шаргород - земля Подільська" (м.Шаргород), "Відкриття світу" (м.Москва), "Розквітай Земле", "Музика", "Мистецтво", "Перлина" (м.Сочі), "Відблиски спогадів" (м.Вінниця), "Вітер" (м.Київ).

Монументальні росписи - "Моє місто "- Національний технічний університет м.Вінниця, "Єгипет"у біліардному клубі "Elite Profi"м.Вінниця.

Останнім часом працює в графічних техніках (акварель, пастель та ін.), а також у живопису. Твори митця закуплені Міністерством культури України, Міністерством культури РРФСР, також зберігаються у Національному музеї історії України, Вінницькому художньому музеї, в приватних колекціях України, Росії, Німеччини, Англії, Франції, США, Ізраїлю, Португалії, Польщі.