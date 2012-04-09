Вінничани "затарились" на Паску за цінами виробників

У суботу, 7 квітня, вінничанам випала гарна нагода зібрати великодній кошик без переплат, - у місті на пр. Юності пройшов Великодній ярмарок.

Провести його напередодні свят розпорядився голова ОДА Микола Джига.

Підприємства переробної промисловості, - виробники м'ясних та ковбасних виробів, яєць, цукру, круп, олії, хлібобулочних та макаронних виробів, консервів тощо продавали свою продукцію за цінами виробника.

А ще - м'ясо, овочі, фрукти!

До того ж, на ярмарку продавали й сувеніри пасхальної тематики та плетені кошики.

Вибирати було з чого, адже з усіх районів Вінниччини поторгувати приїхали 250 вантажівок з товаром. Усього – на понад 2.4 млн. гривень.

Вінничанам запропонували 55т овочів та 20т фруктів. 25т круп та 20т борошна, 44 тонни зерна, 19 тонн цукру і 20 тонн олії.

Вінничани розкупили майже 135 тис. яєць, по 8 тонн м'яса та м'ясопродуктів, 5 тонн „молочки” і майже 4 тонни меду.