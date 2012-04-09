Дівчинка і її батько власноруч затримали грабіжника

Це сталось вранці 6 квітня в селі Вінницькі Хутори. До Вінницького райвідділу міліції подзвонила дівчина та схвильованим голосом повідомила про те, що в будинок забрався злодій. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події. Приїхавши за вказаною адресою, працівники міліції наділи наручники на зловмисника, якого господар оселі, батько дівчини затримав сам.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як розповідає начальник Вінницького РВ УМВС Павло Кукурудза, 53-річний господар застав у власній оселі 46-річного чоловіка під час скоєння останнім крадіжки. Встановлено, що зловмисник проник у будинок через незачинені двері, викрав гроші та золоті вироби і саме збирався тікати. Він встиг вийти на подвір’я, коли його побачив хазяїн. Чоловік не дав порушнику втекти, наздогнав його на дорозі недалеко від дому. Так, завдяки своєчасному повідомленню про злочин та взаємодії громадян з працівниками міліції зловмисник був затриманий та, згідно закону, понесе покарання. За словами Павла Кукурудзи, 46-річний житель м. Умань Черкаської області, підозрюваний у скоєнні грабежу, був неодноразово судимий.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, - карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років»