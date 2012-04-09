Джига взяв шефство над командуванням Повітряних Сил
Підписали угоду
На Вінниччині підписано Угоду про організацію шефства Вінницької обласної державної адміністрації над командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України головою обласної державної адміністрації Миколою Джигою та генерал-полковником Сергієм Онищенком.
Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.
Відповідно до підписаної Угоди, обласна державна адміністрація сприятиме підтримці боєздатності Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, а також вирішенню питань, пов‘язаних із задоволенням соціальних проблем військовослужбовців.
Надаватиме допомогу у забезпеченні продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами.
Крім того, обласна влада допомагатиме у вирішенні питань, пов’язаних із задоволення соціальних потреб та працевлаштуванню після звільнення у запас військовослужбовців; організовуватиме культурно-виховні та просвітницькі заходи і всяко підвищуватиме поінформованість особового складу.
У свою чергу, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України інформуватиме про хід виконання заходів з реформування та розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України, організовуватиме спільні культурно-масові заходи з нагоди військово-професійних свят та братиме участь у патріотичному вихованні й підготовці на строкову та контрактну службу допризовної молоді Вінниччини.
Свою допомогу надаватимуть й при проведенні державних свят та визначних подій.