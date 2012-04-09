«Наші» в Тюмені домовлялися про ремонт «кукурудзяників»

Росія зацікавлена у відновленні виробництва регіональних модернізованих літаків на базі Ан-2 «Кукурудзяник».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це 7 квітня на прес-конференції в Москві сказав голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук за підсумками поїздки по регіонах Сибіру. «Там бездоріжжя не тому, що дороги не будують, а тому, що там вічна мерзлота, і тому потрібен літак. Ми домовилися реанімувати і почати виробництво сучасних модернізованих «Кукурудзяників», - сказав С.Рижук.

За його словами, відповідні домовленості були досягнуті межу представниками «Мотор Січ» і тюменським авіазоводом №26. Він також повідомив, що в делегації були представники «Мотор Січ», які домовилися створити СП для ремонту двигунів літаків і вертольотів.

Рижук повідомив, що загальний пакет пропозицій України російським партнерам, зроблений в ході поїздки, складає близько 3 млрд. долл в різних областях.

«Це невеликі проекти, середні і великі - від 5 млн. до 200 млн дол. В цілому це майже 130 спільних проектів в різних областях», - сказав губернатор Житомирщини.

Він підкреслив, що це дуже взаємовигідні проекти, які дадуть імпульс для розвитку регіонів України і РФ.

Нагадаємо, 3-7 квітня керівники Волинської, Вінницької, Житомирської та Івано-Франківської областей знаходилися в Сибіру для налагодження зв'язків зі своїми російськими колегами в Тюменській області, автономному окрузі Ханти-Мансійська і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.