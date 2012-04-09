38 населених пунктів Вінниччини залишились без світла. Оновлено

Сьогодні вночі в результаті несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру) при спрацьовуванні систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 38 населених пунктів Вінниччини.

Зокрема, станом на 6.00 понеділка без світла через аварійне відключення залишалися 14 сіл Хмільницького району, 13 – Немирівського, 6 – Калинівського, 3 – Гайсинського та два села Козятинського району.

Всього ж, як повідомляє прес-служба МНС, без електропостачання залишилися 300 населених пунктів у семи областях України.

Зокрема, найбільше постраждала сусідня Хмельницька область, де знеструмлені 179 населених пунктів, у Чернівецькій - 53, у Київській - 20, у Тернопільській — 7, і в Житомирській - 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.