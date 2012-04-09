Вінницька влада насадила 2.6 га нових лісів

У п'ятницю, 6 квітня, на Вінниччині в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» проводився Єдиний день посадки лісу.

Цього дня чиновники Вінницької ОДА на чолі з Миколою Джигою взяли в руки лопати і попрямували до Пултівського лісництва ДП "Вінницький лісгосп". Там вони висадили 2.6 га молодого лісу.

Ділянку засадили саджанцями дуба звичайного, груші та черешні лісової, а також горіхом чорним, деревина якого втричі цінніша за деревину дуба.

Голова ОДА Микола Джига пообіцяв, що всі посаджені ним дерева поприймаються, - мовляв, має досвід у цій справі.

- За своє життя я посадив багато дерев. Це дуже хороша і потрібна справа. 100% гарантую, що все прийметься, бо маю великий досвід у насадженні дерев. Тим паче, настрій і погода тому неабияк сприяють. Якщо понад 300 саджанців – це норма для працівника лісового господарства, то норма для нас має бути 1000!

Під час акції було висаджено близько 4 тисяч одиниць посадкового матеріалу.

Наразі на Вінниччині є 368 тис. га лісу. На кожного мешканця області припадає 0.22 га лісів. 65% існуючих лісових насаджень – рукотворні діброви.

Для досягнення оптимальної для нашого краю лісистості – 15% - треба ще посадити 32.5 тис. га лісу.