Зловмисник захотів райських яблучок
11:13, 09 квітня 2012Вінниця
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Обікрав сусіда
Регіональні агрокліматичні особливості Вінниччини, вочевидь, надихають злочинців на специфічні крадіжки.
Свідчення тому — останнє правопорушення, зафіксоване у Шаргородському районі.
До працівників тамтешнього райвідділу міліції вчора звернувся 50 – річний житель села Деребчин з повідомленням про те, що у нічний час з його присадибної ділянки невідомий викрав 17 саджанців яблунь.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, по «гарячих» слідах правоохоронці встановили особу підозрюваного.
Зловмисником виявився 38 – річний односелець потерпілого. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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