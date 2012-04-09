Зловмисник захотів райських яблучок

Регіональні агрокліматичні особливості Вінниччини, вочевидь, надихають злочинців на специфічні крадіжки.

Свідчення тому — останнє правопорушення, зафіксоване у Шаргородському районі.

До працівників тамтешнього райвідділу міліції вчора звернувся 50 – річний житель села Деребчин з повідомленням про те, що у нічний час з його присадибної ділянки невідомий викрав 17 саджанців яблунь.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, по «гарячих» слідах правоохоронці встановили особу підозрюваного.

Зловмисником виявився 38 – річний односелець потерпілого. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.