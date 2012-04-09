Президент призначив Вдовцова головою Могилів-Подільської РДА

У Могилів-Подільському районі вже є голова районної держадміністрації.

У п'ятницю, 6 квітня, на цю посаду своїм розпорядженням № 60/2012-рп Президент України Віктор Янукович призначив Генерального директора «Віноблагролісу», члена Партії регіонів, депутата Вінницької обласної ради Михайла Леонтійовича Вдовцова.

Відповідне розпорядження розміщене на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, що 29 лютого 2012 року Указом Президента України Миколу Гоцуляка звільнено з посади голови Могилів-Подільської РДА.

Могилів-Подільський район входить у новостворений Єврорегіон «Дністер». На його території розташований стратегічно важливий прикордонний контрольно-пропускний пункт та митниця.