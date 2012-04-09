У Вінниці стартують "Вечірні діалоги"

З 9 по 25 квітня у вінницьких загальноосвітніх школах проводитимуться міжшкільні відкриті батьківські збори. Проект «Вечірні діалоги» має на меті ознайомити батьків із нагальними проблемами організації навчального процесу, порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у школах тощо.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Такі діалоги будуть проводитися представниками департаменту освіти та служби у справах дітей, тож батьки зможуть не лише дізнатися останні новини про навчання їхніх чад, а й отримати відповіді на запитання стосовно освітнього процесу.

Наразі до департаменту освіти Вінницької міської ради надходить багато звернень та запитань від батьків школярів стосовно нововведень, змін у тривалості навчального процесу, питань літнього оздоровлення дітей тощо. З метою більшого інформування батьків цьогоріч вперше започатковано проект «Вечірні діалоги». До участі у проекті запрошуються голови класних батьківських комітетів, голови рад учнівського самоврядування, керівники навчальних закладів, дитячі омбудсмени та працівники департаменту освіти міської ради.

За словами головного освітянина Вінниці Володимира Буняка, на порядок денний проекту «Вечірні діалоги» винесено п'ять основних питань: порядок закінчення 2011-2012 навчального року; проведення ЗНО; запровадження Державного стандарту початкової освіти; організація літнього відпочинку дітей та розвиток сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Цього року, в зв'язку із проведенням Чемпіонату Євро-2012, навчальний рік у всіх загальноосвітніх закладах завершиться достроково, - говорить Володимир Буняк. - Під час вечірніх діалогів з батьками ми надамо вичерпну відповідь стосовно того, коли і як саме відбуватиметься завершення навчального року, коли проводитимуться іспити та зовнішнє незалежне оцінювання тощо. Крім того, з наступного навчального року для початкової освіти вводиться новий Державний стандарт, з яким ми ознайомлюємо батьків. Це потрібно для того, щоб вони мали уяву про те, що в процесі навчання чекатиме на їх дітей».

За інформацією Володимира Буняка, під час вечірніх діалогів батьки детально дізнаються про те, як відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання.

«Вже пройшло пробне ЗНО, під час якого усі бажаючі мали змогу ознайомитись з алгоритмом зовнішнього незалежного оцінювання, - говорить директор департаменту освіти. - Школярі вже знають, які документи необхідно мати при собі, куди саме приходити, як орієнтуватися стосовно класів, де знайти наклейки із кодом, який відповідає коду на запрошенні. Слід звернути увагу на те, що якщо дитина сідає за парту, яка не відповідає її штрих-коду із запрошення, результати ЗНО не будуть зараховуватися».

Проект «Вечірні діалоги» проводитиметься в дев'яти школах - 34, 25, 15, 17, 4, 5, 30, 22, 13. Батьків дітей, які навчаються в інших загальноосвітніх закладах, запрошуватимуть до однієї із цих шкіл за територіальною приналежністю. Таким чином, батькам не доведеться їхати до навчального закладу, який знаходиться у другому кінці міста від школи, де навчається дитина.

За період з 9 по 25 квітня до участі у проекті планується залучити понад тисячу осіб - голів батьківських комітетів, керівників шкіл, дитячих омбудсменів та інших учасників проекту.



