Вінничанам заборонять паркуватись на тротуарах

Інспекція по контролю за благоустроєм Вінницької міської ради ініціюватиме внесення змін до Правил благоустрою міста.

Про це радіокомпанії “Місто над Бугом” повідомив начальник інспекції Василь Гайовик.

Зміни полягатимуть у забороні паркувати автомобілі на тротуарах.

- Наразі такий пункт у Правилах відсутній, - зазначає начальник інспекції Василь Гайовик, - проте він дуже актуальний. Раніше в нас були асфальтовані тротуари, а тепер вони вимощені плиткою. Цей благоустрій здійснили за власні кошти суб'єкти підприємницької діяльності, - на відстані 5 метрів від свого об'єкта, чи відповідно до проектної докумнетації . А тепер уявіть, - машина приїхала, розвернулась, стала. Причому, не раз і не двічі. Покриття просідає. Ми звертаємось до підприємця, мовляв, поправ мощення. А він цілком резонно каже, - чекайте, це ж не я його пошкодив!