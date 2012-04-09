Людмилі Щербаківській шлють СМС із погрозами

Вінницька обласна організація "ВО “Батьківщина” поширила заяву, в якій звертається до громади Вінниччини з вимогою дати оцінку факту погроз керівнику Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина»Людмилі Щербаківській.

“Нещодавно Людмила Щербаківська отримала СМС-повідомлення з погрозами розправи над її рідними. Ми вважаємо це провокацією, яка спрямована не лише проти нашого керівника особисто, але й проти партійної організації в цілому. Політичні опоненти намагаються дестабілізувати ситуацію, внести розбрід в ряди партії. Та марно, усі, хто мав відійти від нас, це вже зробили. Залишились справжні патріоти, яких не зламати такими методами”, - йдеться у Заяві.

“Ми вимагаємо ретельного розслідування цієї справи правоохоронними органами в повному обсязі та притягнення винних до відповідальності.

З іншого боку, ми розцінюємо цей факт як визнання того, що Вінницька обласна партійна організація "ВО «Батьківщина" є сильними політичними конкурентами нинішній владі. Викликає великий жаль те, що її представники вимушені використовувати кримінальні, а не політичні методи боротьби зі своїми опонентами. Це є ще одним свідченням їх політичного банкрутства. Ми закликаємо вінничан задуматись і зробити все можливе, щоб восени до Верховної Ради обрати парламентарів, які зможуть звільнити Україну від кримінального режиму”.

За повідомленням прес-служби облорганізації ВО “Батьківщина”, Людмила Щербаківська вже звернулася із заявою про погрози до правоохоронних органів, текст якої яку було надано УНІАНУ.

“30.03.2012 року 0 15.52 на мій мобільний телефон з номера 063******* надійшло СМС-повідомлення з погрозами на адресу моєї родини та мене особисто такого змісту: «Шахматистка, не закроешь свое хавало, всю свою родню найдешь с паяльниками в ж**е по частям. Лев».

О 15.54 надійшло таке ж саме повідомлення повторно.

Прошу Вас провести пошукові заходи та виявити автора погроз, також забезпечити захист моєї родини та мене особисто та відкрити кримінальну справу по факту, повівши розслідування.

Я вважаю, що це пов‘язано з моєю політичною та депутатською діяльністю. Прошу відреагувати згідно чинного законодавства та про результати розслідування проінформувати мене особисто”.