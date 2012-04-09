Ситуація з озимими зерновими покращилась

На Вінниччині озимі зернові зійшли на 98% засіяних площ.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик.

Сходи озимих зернових отримано на площі 400 тис.га, або на 6,1 тис.га більше від прогнозованого.

За словами посадовця, наразі фахівці прогнозують, що озимі доведеться пересівати на площі 78 тис.га. З них 48 тис.га – це озимі зернові, 30 тис.га – озимий ріпак.

Кукурудзою засіють 38 тис. га, ярим ячменем – 10 тис.га, ярою пшеницею – 5 тис.га, соняшником – 10 тис.га, соєю – 13 тис.га, пізніми круп’яними культурами – 2 тис.га.