"Автоматом" ПДВ повернули чотирьом підприємствам Вінниччини

У 2012 році по деклараціях за січень та лютий спостерігається стала позитивна тенденція в отриманні бюджетного відшкодування ПДВ.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПС Вінницької області.

Так, за результатами звірки, право на бюджетне відшкодування ПДВ-автоматом отримали вже 4 платники: ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ", ЗАТ "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД", ТОВ "ВТН" та ПП "АГРОАЛЬЯНС-ПЛЮС" на 8015,5 тис. грн., що становить 36,6 % від загальної суми заявки на розрахунковий рахунок за січень-лютий 2011 року (21888,3 тис. грн.).

Протягом 2011 року право на бюджетне відшкодування ПДВ в автоматичному режимі отримали 2 платники (ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ" та ЗАТ "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД"). Разом вони отримали 37,9 млн.грн., що складає 19,6 % від загальної суми заявки на розрахунковий рахунок у 2011 році.