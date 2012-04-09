Хмільницька міськрада вступить до Асоціації органів місцевого самоврядування

На останній сесії Хмільницької міської ради було затверджено рішення, яким погоджено вступ Хмільницької міської ради до Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

Представляти інтереси міської ради було вповноважено міського голову Василя Грушка.

Про це повідомив “Громадський форум Хмільниччини”.

Вступ до асоціації зумовлений необхідністю більш ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і регіональному розвитку в області та узгодження дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад.

До кінця квітня цього року має завершитися процес створення Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування (ВОАОМС), до складу якої ввійдуть сільські, селищні, міські, районні ради та обласна Рада.

Такий строк визначено організаційним комітетом з питання створення асоціації, який 23-го березня провів своє перше засідання.