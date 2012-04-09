Обласна рада та ОДА підписали Хартію про публічну інформацію

6 квітня у Вінниці заступник голови обласної Ради Юрій Медведєв підписав Хартію «Про сприяння реалізації Закону «Про доступ до публічної інформації».

Про це повідомила прес-служба Вінницької облради.

Окрім обласної Ради документ підписала Вінницька облдержадміністрація, Вінницька міська рада, Громадська Рада при обласній Раді і ОДА, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій та засоби масової інформації області.

Відповідно до підписаного документа, інформація, якою володіє чиновник, має бути доступною усім (крім чітко окреслених в законі випадків); інформація про бюджетні видатки має бути максимально відкритою; приватне життя публічної особи має бути більш відкритим.

Окрім підписання Хартії, організатори – Центр політичних студій та аналітики – провели тренінг «Організація доступу до публічної інформації в органі влади».