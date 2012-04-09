Ціни на яйця полізли вгору

На споживчому ринку області у березні відносно лютого 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше (на 10,8%) подорожчали яйця, інші їстівні тваринні жири – на 2,0%, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби – на 0,6%. Разом з цим, молоко подешевшало на 2,6%, рис – на 1,3%, масло – на 1,0%, сир і м’який сир (творог) – на 0,8%, олія соняшникова – на 0,2%.

Овочі в цілому подорожчали на 0,3%, серед яких морква, буряк, цибуля та гриби – на 4,9%, капуста – на 0,9%. Водночас, огірки, помідори та перець подешевшали на 2,1%. Картопля стала дешевшою на 2,3%.

Фрукти в цілому зросли в ціні на 1,7%, серед яких яблука – на 6,6%, банани – на 1,3%, цитрусові – на 0,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,9%, алкогольні напої – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли в цілому на 0,4%, при цьому послуги водопостачання стали дорожчими на 5,8%, каналізації – на 6,8%.

У сфері транспорту ціни (тарифи) підвищились на 1,5%, в основному, за рахунок подорожчання бензину та дизельного пального на 3,3%.

Одяг і взуття подешевшали в цілому на 1,1%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 0,4%, послуги охорони здоров’я – на 0,3%, у т.ч. фармацевтична продукція – на 0,4%.

Послуги відпочинку і культури подешевшали на 0,3%, ресторанів та готелів подорожчали на 0,2%.