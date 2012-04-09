Ще одного нашого податківця «десантували» на Тернопільщину

Укс-керівник Барської міжрайонної податкової інспекції Вінницької області Тетяна Михайлівна Беліченко очолила Бучацьку міжрайонну державну податкову інспекцію, що на Тернопільщині.

Про це повідомив веб-ресурс «Інформаційний простір Тернопілля».

Нагадаємо, головою ДПС України в Тернопільській області є Олександр Вітрук, який раніше очолював податківців Вінницької області.

«З його переходом на роботу до Тернополя в податкові органи нашої області заїхав десант колишніх співробітників пана Вітрука», - пише «Інформаційний простір Тернопілля».