Ще одного нашого податківця «десантували» на Тернопільщину
17:08, 09 квітня 2012Вінниця
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Тамтешні не в захваті
Укс-керівник Барської міжрайонної податкової інспекції Вінницької області Тетяна Михайлівна Беліченко очолила Бучацьку міжрайонну державну податкову інспекцію, що на Тернопільщині.
Про це повідомив веб-ресурс «Інформаційний простір Тернопілля».
Нагадаємо, головою ДПС України в Тернопільській області є Олександр Вітрук, який раніше очолював податківців Вінницької області.
«З його переходом на роботу до Тернополя в податкові органи нашої області заїхав десант колишніх співробітників пана Вітрука», - пише «Інформаційний простір Тернопілля».
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