На Бершадському птахокомбінаті змінилося керівництво

Акціонери ВАТ ”Птахокомбінат ”Бершадський” змінили склад правління.



Про це сказано в повідомленні компанії, обнародуваному на сайті Нацкоміссії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 5 квітня 2012 року, з посади членів правління звільнені Марія Горобець (володіє 0,009% акцій), Владислав Жмурко (володіє 0,00007% акцій). Замість них на посаду членів правління строком на 3 роки призначені Галина Маринич (володіє 0,0002% акцій), Андрій Андрушко (акціями не володіє).

Також акціонери звільнили голову Наглядової ради Тетяну Натолочну (володіє 0,053% акцій) і призначили замість неї Інну Андрушко (володіє 55,97% акцій).

Звільнені також члени Наглядової ради: Марія Демчук (володіє 0,0075%), Вадим Коваленко (володіє 0,0075%) і призначені членами Наглядової ради Тетяна Натолочна (0,053%), Владислав Жмурко (0,00007%). Акціонери також вирішили змінити склад Ревізійної комісії, звільнивши з посади голову Галину Маринич (володіє 0,0002% акцій) і призначивши замість неї на посаду строком на 3 роки Оксану Косташ (0,007% акцій).

Як повідомляв УНІАН, птахокомбінат „Бершадський” в 2010 році скоротив прибуток на 24,57%, або на 1,595 млн грн. в порівнянні з 2009 роком - до 4,897 млн. грн. У 2010 році чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 7,39%, або на 8,977 млн грн. в порівнянні з 2009 роком - до 130,471 млн грн.

Довідка УНІАН. Птахокомбінат «Бершадський» (с.Війтівка Бершадського району Вінницької області) заснований у 1976 році. Основними видами діяльності, якою займається підприємство, є вирощування і виробництво м’яса птиці і поглиблена переробка продукції виробництва. Основним ринком збуту продукції птахівництва є внутрішній ринок України. 17,01% і 55,97% акцій ”Птахокомбінат ”Бершадський” володіють фізичні особи.