Вінничани садитимуть картоплю з 29 квітня по 2 травня

13:57, 19 квітня 2012
Вінниця
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Кабмін затвердив графік вихідних

Кабінет Міністрів України затвердив графік вихідних днів першої половини травня.

Про це повідомила  прес-служба Міністерства соціальної політики.

На травневі свята українці отримали чотири вихідні дні - 29-30 квітня, 1-2 травня, а також 9 травня.

Робочий понеділок 30 квітня переноситься на суботу 28 квітня.

Оскільки 9 травня припадає на середу то вихідним буде тільки один день.

Вихідні є рекомендованими Кабінетом Міністрів.

Також повідомляється, що в цьому році без вихідних на травневі свята-2012 залишаться працівники Пенсійного фонду, "Укрпошти", державного Казначейства і банківських установ.
 

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