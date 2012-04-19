Вінничани садитимуть картоплю з 29 квітня по 2 травня

Кабінет Міністрів України затвердив графік вихідних днів першої половини травня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

На травневі свята українці отримали чотири вихідні дні - 29-30 квітня, 1-2 травня, а також 9 травня.

Робочий понеділок 30 квітня переноситься на суботу 28 квітня.

Оскільки 9 травня припадає на середу то вихідним буде тільки один день.

Вихідні є рекомендованими Кабінетом Міністрів.

Також повідомляється, що в цьому році без вихідних на травневі свята-2012 залишаться працівники Пенсійного фонду, "Укрпошти", державного Казначейства і банківських установ.

