Вінниччина буде на карті Шевченківських місць України?

Студентство допоможе з підготовкою 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка.

Про це йшлося під час зустрічі Радника Президента України - Керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганни Герман з представниками Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Студентська республіка".

Студенти допоможуть із проведенням ревізії шевченківських пам’ятників та місць, пов’язаних з його ім'ям на території України. "Президент на Гуманітарній раді порушував питання про те, щоб зробити такий аудит… я хотіла б попросити вас, щоб ви в цьому допомогли. Це буде внесок Студентської республіки в ювілей до 200-річчя з дня народження Шевченка", - підкреслила Ганна Герман, додавши: "Ми разом створимо і систематизуємо карту шевченківських пам’яток".

На переконання Радника Президента України - Керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АПУ, добре організована і розгалужена система організацій ВМГО дозволить провести таку роботу на якісному рівні. "Ви охоплюєте практично всі регіони. І я думаю, що кожен з вас у своєму регіоні зможе підняти і студентство, і школярів, і ви оглянете кожне містечко, кожне село і ви складете карту шевченківських місць в Україні", - зазначила Г.Герман.

За її словами, це дозволить не лише зібрати та систематизувати дані щодо шевченківських місць, а й надати підтримку у проведенні ремонтних чи реставраційних робіт на цих об’єктах. "Ми визначимо як, що треба зробити, щоб привести це до порядку. І на 2014 рік будемо мати абсолютно конкретну справу, зроблену "Студентською республікою" разом із владою", - наголосила Радник Президента України - Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань.

Як зазначають краєзнавці Вінниччини, Тарас Шевченко подорожував Вінниччиною до Кам’янця-Подільського. Подоріжжя Кобзаря нашим Поділлям: з Києва до Кам’янця поштовий тракт пролягав на станцію Віта, а звідти на Васильків – Білу Церкву – Сквиру – Морозівку – Плисків – Липовець – Жорнище – Нижню Кропивну – Брацлав – Шпиків – Джурин – Серби – Могилів – Яришів – Курилівці –Літневці – Сцібори. Найбільше, безперечно, Тараса Шевченка у наших краях цікавили ті місця, де в минулому відбувалися події визвольної війни українського народу проти польських поневолювачів та антикріпосницький рух під проводом Устима Кармалюка.