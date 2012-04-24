Вінниччина заробила для Держбюджету 685 млн. гривень

Надходження до Зведеного бюджету у Вінницькій області з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, за оперативними даними, зросли за січень-березень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 9,9%, або на 109 млн.грн. і становлять 1210,6 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 9,7%, або на 60,8 млн. грн. і склали 684,9 млн.грн.

Протягом січня-березня 2012 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 1008,9 млн.грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 96,3 млн.грн. або на 10,6%. більше ніж у січні-березні 2011 року.

До Державного бюджету протягом січня-березня 2012 року перераховано 545,8 млн.грн. податкових платежів, що на 39,5 млн.грн., або на 7,8% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Станом на перше квітня забезпечено приріст надходжень по податку на додану вартість - на 26,4% (+46,7 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 11,6% (+35,5 млн.грн.), платі за землю - на 24,8% (+12,8 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 54,5% (+8,0 млн.грн.).

В структурі надходжень податків і зборів по Вінницькій області за січень-березень 2012 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (33,8%) і його сума становила 340,6 млн.грн., податок на додану вартість (22,2%) – відповідно 223,4 млн. грн., податок на прибуток підприємств (12,4%) – 125,3 млн.грн. та акцизний податок (15,2%) – 153,3 млн.грн.

В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів надійшли від промислових підприємств. Їх частка у загальному обсязі надходжень становить 34,9%.

Питома вага надходжень від підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води склала 13,1%, торгівлі – 7,6%, транспорту та зв’язку – 5,6%, будівництва – 3,2%, операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надання послуг підприємцям – 3,7%.

Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля надходжень якої в промисловості складає 76,1%.