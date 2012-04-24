Уряд встановив селянам держдотації за вирощування ВРХ

За вирощування молодняку великої рогатої худоби селяни отримуватимуть бюджетні дотації залежно від віку худоби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне розпорядження прийнято Кабінетом міністрів 23 квітня.

Згідно з документом, дотація буде виплачується за утримання молодняку ВРХ, який на момент подачі фізичними особами відповідних документів досяг певного віку, в розмірі: молодняк ВРХ віком від 3 до 5 місяців – 250 грн за голову; від 6 до 8 місяців – 500 грн за голову; від 9 до 11 місяців (включно) – 750 грн за голову.

Так, для отримання дотації селяни повинні подати в сільські, селищні або районні ради лише копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, паспортів ВРХ і номер рахунку в банку.

Для перерахування коштів можна буде скористатися рахунком, який відкрито для отримання відшкодування понесених витрат за вагу придбаної худоби.