Євросервіс від податкової першими отримали могилівчани

Могилів-подільські платники податків першими в області отримали від податкової сервіс найвищого ґатунку.

Як повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області, у центрі міста по вулиці Стуса 54/7а відкрився Центр обслуговування платників податків, облаштований за новітніми стандартами.

За словами голови ДПС у Вінницькій області Ірини Зленко, вже у травні планується відкриття в області 14 подібних центрів. Найбільший – у місті Вінниці.

-У Центрі надається весь спектр послуг – від приймання податкової звітності, видачі довідок та дозвільних документів до консультування платників податків. Приміщення облаштоване на кшталт «прозорого офісу», що унеможливлює корупційні прояви. Оскільки всі послуги централізовані, людині не потрібно «бігати» по різним кабінетам, - відзначила на урочистому відкритті керівник податкової області Ірина Зленко.

За традицією, на плідну співпрацю податківців та платників податків благословив Благочинний міста та району Отець Степан. Настоятель підкреслив, що сплата податків – обов’язок кожного громадянина, оскільки кошти йдуть на розвиток громади та підтримку нужденних.

Присутні на відкритті могилівчани, схвально оцінили роботу Центру, який до офіційного відкриття працював у тестовому режимі. Як сказала голова Спілки підприємців Могилів-Подільського Альона Понич, швидкість обслуговування підвищилась та й якість надання послуг покращилась.

-Охайний ремонт, персонал у форменому одязі. Є три відокремлені зали, у тому числі – зала для очікування, відтак, не має черг та метушні, - прокоментувала роботу податківців Альона Понич.

Центр обслуговує 10 осіб, але кількість персоналу у податковій не збільшили: працівники профільних відділів консультують платників за визначеним графіком.

- Платника на вході зустрічає консультант, який супроводжує людину до потрібного фахівця. У Центрі – вісім «віконечок»: у кожному - консультант, який надасть кваліфіковану допомогу. Є робоче місце платника податків із комп’ютером та доступом до мережі Інтернет, - розповів начальник Могилів-Подільського ОДПІ Євгеній Нагорний.

Представники місцевої влади із відкриттям Центру також «зітхнули із полегшенням». По-перше, доручення керівництва області виконано, а по-друге, бізнес отримав необхідний та довгоочікуваний сервіс.

ДОВІДКА. Могилів-Подільська ОДПІ обслуговує 5487 платників податків фізичних осіб та 664 юридичні особи. За І квартал 2012 року до загального фонду Держбюджету ними сплачено 4 млн 274 тис гривень податків, до місцевих бюджетів 14 млн 890 тис гривень.



