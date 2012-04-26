У вінницьких водоймах наплодилося кишкової палички

Аналіз результатів лабораторних досліджень засвідчив погіршення якості води відкритих водойм в межах Вінниці за мікробіологічними показниками.

Про це повідомив головний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан.

Якщо у 2010 році не відповідали вимогам 45.3% досліджених проб, то в 2011 — вже 78.2%.

За словами О. Сорочана, прослідковується тенденція до зростання мікробіологічного забрудення води вздовж протікання річки Південний Буг через місто. Так, показник індексу лактозо-позитивних кишкових паличок вздовж течії, в місцях водокористування від зони пляжу по вул. Гонти до пляжу “Спартак” зростає у 2.7 рази.

Результати лабораторних досліджень якості води відкритих водойм в місцях водокористування та рекреаційних зонах засвідчують тенденції превалювання впливу на якість води забрудення побутовими стічними водами.

ДОВІДКА. Всього на обліку СЕС м. Вінниці перебуває 54 водойми, загальна площа яких складає 280 га.