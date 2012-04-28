За комунальні послуги населення області розраховується справно

У січні–березні 2012р. населенням Вінницької області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 316,7 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 4,3% (або на 13,1 млн.грн.). Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 96,9% від нарахованих сум у 2012р. та 62,5% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільший рівень сплати у березні 2012р. спостерігався у м.Хмільнику, Тиврівському, Бершадському, Жмеринському, Шаргородському районах (175,4 – 126,6%), найменший – у м.Козятині, Піщанському, Чечельницькому, Барському, Тростянецькому районах (63,9–96,0%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у березні 2012р., порівняно з відповідним періодом 2011р., збільшились на 1,9% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год) становили 459,15 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у березні 2012р. порівняно з лютим на 4,0% і становила 190,1 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,7 місяця. Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання – 102,9 млн.грн. (54,1%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 53,0 млн.грн. (27,9%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,0 млн.грн. (11,6%).

Збільшення заборгованості відбулося у 15 районах області, найбільше – у м.Козятині, Піщанському, Мурованокуриловецькому, Погребищенському, Літинському районах (на 138,4 – 107,8%).

У березні 2012р. з населенням було укладено 77 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 193,5 тис.грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у березні 2012р. 121,2 тис.грн.