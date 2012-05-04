Вінницька школярка жити далі не захотіла

3 травня о 12:00 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №2 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що у дитячу обласну лікарню було доставлено 16-річну дівчину, яка скоїла спробу суїциду та госпіталізована з ознаками медикаментозного отруєння.

Про це повідомилп прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.



Потерпіла знаходиться в реанімації дитячої обласної лікарні, її стан оцінюють як середньої важкості.

Причини та обставини події встановлюються.

