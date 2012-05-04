Вінницька школярка жити далі не захотіла
11:13, 04 травня 2012Вінниця
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Наковталася пігулок.
3 травня о 12:00 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №2 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що у дитячу обласну лікарню було доставлено 16-річну дівчину, яка скоїла спробу суїциду та госпіталізована з ознаками медикаментозного отруєння.
Про це повідомилп прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Потерпіла знаходиться в реанімації дитячої обласної лікарні, її стан оцінюють як середньої важкості.
Причини та обставини події встановлюються.
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