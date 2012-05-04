На «Барвінкове кружало» приїдуть навіть китайці

12:48, 04 травня 2012
Вінниця
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Дитячий фестиваль народної хореографії

6-9 травня у Вінниці, в обласному муздрамтеатрі ім.. Садовського  відбудеться VІІ Міжнародний  дитячий  фестиваль народної хореографії «Барвінкове кружало».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Фестиваль дитячої хореографії  започатковано у 2004 році. В 2007 р. фестиваль отримав назву «Барвінкове кружало”.

За ініціативою Вінницького міського голови Володимира Гройсмана захід  проводиться щорічно. 

У 2012 році фестиваль проходитиме у м. Вінниці уже всьоме.

До Вінниці на фест приїдуть шість закордонних колективів, -  з Китаю, Ізраїлю, Грузії, Росії, Польщі та Словаччини.
Учасників з України 11, - один колектив з міста Одеси та 10 з Вінниччини.

Відкриття Фестивалю відбудеться 6 травня о 12.00.

7 травня  о 14.30 – пройде концерт   Народного ансамблю танцю «Барвінок»  для   учасників  фестивалю ( театр ім. Садовського).

8 травня о 15.00 - Концерт  учасників фестивалю (Будинок офіцерів).

9 травня о 17.00 - Гала-концерт і церемонія закриття VІІ Міжнародного дитячого фестивалю народної хореографії «Барвінкове кружало» (театр ім. Садовського)

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