16 тисяч сімей чекають отримання квартири понад сім років

На 1 січня 2012 року в області на черзі для одержання житла соціального призначення (безоплатного), а також кооперативних квартир перебувало майже 27 тис. сімей.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із цієї кількості сімей понад 64% припадає на м.Вінницю. Слід відмітити, що за останні двадцять років черга на поліпшення житлових умов скоротилася у 2 рази, а кількість сімей, що отримали житло – в 50 разів. Cкорочення квартирної черги викликане рядом об’єктивних та суб’єктивних причин, зокрема ліквідацією її на підприємствах у зв’язку із структурною перебудовою, звільненням працівників, відсутністю коштів на будівництво житла, а також наданням населенню можливості купівлі житла без черги, тощо.

Більше 69% черговиків перебували на обліку для одержання житла у державному фонді, решта – на черзі у житлово-будівельних кооперативах.

З кожним роком збільшується термін перебування сімей у черзі на отримання житла. Так, якщо у 1990 році чекали поліпшення своїх житлових умов протягом 10 років майже 7 тис. сімей, то у 2011 році – 16 тис. сімей.

Кожна третя сім’я (8,2 тис.) стоїть на пільговій черзі, майже кожна одинадцята (2,7 тис.) має право позачергового одержання житла. Це, зокрема, багатодітні сім’ї та одинокі матері – 37%, військовослужбовці, звільнені в запас, або у відставку – 15%, мешканці ветхих та аварійних будинків, хворі за встановленим переліком, окремі категорії робітників та службовців, відповідно, в середньому – по 15%, учасники бойових дій, учасники війни, учасники бойових дій на території інших країн – в середньому 5%, тощо.

Разом з тим, кожна третя сім’я із зазначеної категорії черговиків чекає поліпшення своїх житлових умов 10 років і більше.

Серед громадян, які користуються правом позачергового одержання житла понад 26% складають сім’ї громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Одержала житло протягом року лише одна така сім’я.

У 2011 році введено в експлуатацію 321 тис.кв.м. загальної площі житла. Порівняно з попереднім роком обсяги введення житла збільшились на 10%. Майже 65% житла введено в експлуатацію у м.Вінниці та у Вінницькому районі.

За минулий рік в державному фонді отримали житло, а також покращили свої житлові умови 97 сімей, з них понад 35% – це ті, які користуються правом першочергового одержання житла, біля 22% – громадяни, які користуються правом позачергового одержання житла, решта 43% – громадяни, які перебували в загальній черзі.

Найкраще становище з наданням квартир спостерігалося в минулому році у містах: Козятині (34% від наданих квартир по області), Вінниці (32%), Могилів-Подільському (19%), а також в Гайсинському районі (3%).