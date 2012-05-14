Про Вінниччину розкажуть у “Соломоновій Червоній Зірці”

14 травня о 18.00 у книгарні "Є" що у Вінниці по вул.Соборній, 89 відбудеться презентація проекту "Соломонова Червона Зірка"



25 письменників з усіх регіонів України писали свої есе про свої краї. Всі вони усійшли в "Соломонову Червону Зірка" . Цей проект ставив собі за мету змалювати портрет сучасної України — всіх її регіонів. Українські майстри слова описували свої «малі батьківщини»: ландшафти, мешканців, традиції, менталітет і те, що збереглося з минувшини. Тексти складають цілісну мозаїку — Україну, що її більшість із нас знає тільки окремими пазлами, тоді як решта пазлів лишаються вкриті шаром стереотипів.

Чому така назва у проекту? Бо крайній західний населений пункт нашої країни — село Соломоново, а крайній східний — Червона Зірка.

Книга розрахована на україністів, істориків, мандрівників, усіх, кого зацікавить запропонована тематика.

Про Вінниччину говоритимуть літературознавець та перекладач з Вінниці Юлія Джугастрянська, яка також є куратором Міжнародного конкурсу "Коронація слова", та поет Лесь Белей, перекладач та есеїст з Ужгороду.





Вхід на презентацію вільний.