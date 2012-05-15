Струмом дитині обпекло третину тіла
У Тульчинському районі сталося лихо: чрез необережне поводження з електропроводкою дитина потрапила до реанімаіції.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.
На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин з приймального відділення Тульчинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення надійшов 11-річний хлопчик з електричним опіком.
Дитина отримала електротравму в результаті необережного поводження з електропроводкою.
Лікарі поставили хлопчику діагноз «електричний опік пальців обох кистей, лівого стегна та гомілки 2-го ступеню». Загальна площа ураження складає 5 відсотків.
Потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення Тульчинської центральної районної лікарні, на даний час дитина знаходиться в стані середньої важкості.