Струмом дитині обпекло третину тіла

У Тульчинському районі сталося лихо: чрез необережне поводження з електропроводкою дитина потрапила до реанімаіції.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин з приймального відділення Тульчинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення надійшов 11-річний хлопчик з електричним опіком.

Дитина отримала електротравму в результаті необережного поводження з електропроводкою.

Лікарі поставили хлопчику діагноз «електричний опік пальців обох кистей, лівого стегна та гомілки 2-го ступеню». Загальна площа ураження складає 5 відсотків.

Потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення Тульчинської центральної районної лікарні, на даний час дитина знаходиться в стані середньої важкості.