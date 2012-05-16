Фінансування виклику „швидкої” обіцяють збільшити вп'ятеро

На реалізацію національного проекту «Вчасна допомога» держава виділяє 80 млн. гривень, яку розподілять між регіонами.

Про це повідомила перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова на всеукраїнській селекторній нараді.

Частина цих коштів перепаде й Вінниччині на створення у рамках проекту єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб із використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта.

Модернізація має зачепити медичну, технічну та організаційну сторону екстреної допомоги. Відтак фінансування піде на технічне оснащення, закупівлю та встановлення обладнання, проведення тренінгів для фахівців тощо.

- У Вінницькій області вже створено комунальну установу «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», – головний заклад служби екстреної медичної допомоги, готуються зміни до штатного розпису по розгортанню централізованої диспетчерської, - каже начальник управління охорони здоров'я та курортів Вінницької Ода Лідія Діденко. - На будівництво приміщення для розташування Вінницького обласного центру ЕМД та медицини катастроф з Державного бюджету виділено 2 млн.100 тис. грн.

Також розпочалось створення територіального медичного об’єднання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до складу якого увійде обласний центр ЕМД та медицини катастроф, як головна установа з централізованою диспетчерською та шість станцій ШМД.

Дві станції швидкої медичної допомоги (Вінницька та Жмеринська) уже функціонують. Розпочата робота щодо створення Бершадської та Могилів-Подільської станцій ШМД. Діючі 27 відділень та 3 підстанції швидкої медичної допомоги ввійдуть без змін до складу ТМО.

Із 81 запланованих, розгорнуто 24 пункти тимчасового базування бригад ШМД, для досягнення нормативу 10 та 20- хвилинної транспортної доступності надання екстреної медичної допомоги.

В області прийнято рішення обласної Ради щодо відновлення польотів санітарної авіації на базі комунального підприємства «Аеропорт «Вінниця», на що виділено 600 тис. грн.

Для забезпечення швидкої медичної допомоги на придбання медикаментів виділено 11 млн 584 тис. грн, розпочато процес тендерних закупівель. Це дасть змогу покращити надання екстреної медичної допомоги із розрахунку з 2-6 грн. до 27 грн. на один виклик.

За рахунок централізованих закупівель для забезпечення ШМД в першому півріччі 2012 року плануються поставки 40 санітарних автомобілів класу С і В»

Як повідомила Л.Діденко, створення централізованої диспетчерської в області заплановано до кінця 2012 року. Щоб повністю забезпечити технічну сторону питання, за попередніми підрахунками фахівців, необхідно 6,5 млн. грн.