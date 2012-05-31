Жмеринський "Красунчик" вкрав кобилу з возом

Вчора до Жмеринських працівників міліції звернувся 27-річний житель смт. Браїлів з заявою про те, що в ніч на 29 травня з подвір’я його домоволодіння була скоєна крадіжка кобили з возом.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Встановлено, що злочин скоїв 37-річний послідовник Красунчика з "Зеленого фургону", - непрацюючий житель м. Жмеринка.

Викрадене вилучено та повернуто власнику.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України: крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.