Жмеринський "Красунчик" вкрав кобилу з возом

10:24, 31 травня 2012
Вінниця
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Кримінальний романтик

Вчора до Жмеринських працівників міліції звернувся 27-річний житель смт. Браїлів з заявою про те, що в ніч на 29 травня з подвір’я його домоволодіння була скоєна крадіжка кобили з возом.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Встановлено, що злочин скоїв 37-річний послідовник Красунчика з "Зеленого фургону", - непрацюючий житель м. Жмеринка.
Викрадене вилучено та повернуто власнику.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України: крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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