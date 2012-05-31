Найдовшу дощову конструкцію запустили у Ямпільському районі

Днями на полях сільськогоспформування СТОВ "Миронівське" у Ямпільському запустили в роботу дощувальну систему з рекордною для України довжиною - 860 метрів.

Це вже друга зрошувальна система, що встановлена цьогоріч. Першу, дещо коротшу, кругової дії, було встановлено ще в березні.

- Ця конструкція фронтальної дії є експериментальною моделлю, - говорить конструктор, інженер заводу "Фрегат" Володимир Дорош. - На основі досвіду отриманого конструкторами під час співробітництва з виробниками аналогічних систем в США, Німеччині, Австрії, Франції та Японії було розроблено "фрегат", що поєднав у собі кращі сторони закордонних дощувальних машин.

За два тижні на місце установки приїдуть спеціалісти Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки ім. Л. Погорілого для тестування конструкції. Ведучі агрономи вже сьогодні прогнозують підвищення урожайності деяких культуру 2-3 рази.завдяки "фрегатам".

На придбання і встановлення дощувальної системи керівниками господарства було залучено 1,5 млн грн зовнішніх інвестицій.

- Вважаю таке придбання дуже й дуже корисним, оскільки, Ямпільський район знаходиться в зоні нестійкого водоутримання ґрунту і "штучний дощ" впливатиме на стабільну роботу господарства та на отримання планового урожаю за будь-яких погодних умов, - говорить головний інженер, гідротехнік Алім Пшебельський.