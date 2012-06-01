У Вінниці палили легені

На площі біля вежі у сквері Козицького у Вінниці десяток молодих людей розвішали межи дерев рентгентівські знімки легень.

- Це знімки людей, які померли від раку легень, - говорить Дмитро Слободянюк, голова Студентського парламенту Вінниччини. Хлопець разом з друзями організував флеш-моб проти тютюнопаління. – Ось зробили макет легень, зараз підпалимо і наочно покажемо вінничанам, що відбувається з їхніми легенами, коли вони палять.

Дмитро запальничкою намагається підпалити макет легень, але вітер задуває вогонь. Просить когось дати ще одну запальничку. Але ті, хто прийшов на флеш-моб – не палять. Довелося просити у перехожих. «Легені» горять хвилин 10 і після Дмитро заливає їх водою.

- Хочемо привернути увагу до раку легень і показати, що це така сама проблема як СНІД чи туберкульоз, - продовжує Дмитро. – Я сам не палю і не палив, і мої друзі теж не беруть до рук цигарок. Стараюся переконувати своїх знайомих кинути палити. Розумію, що за один рік не зміниш свідомість людей, але якщо ми будемо проводити активну роботу з пропаганди здорового способу життя, то років через 10-15 курців буде значно менше. Я вірю в це.

Статистика каже, що 68 % курців хочуть кинути курити і щороку в Україні близько 200 тис. людей кидають курити. Більше 3 мільйонів українців колись курили щоденно, а зараз зовсім не курять.

В Україні зменшується популярність куріння. За данними Коаліції громадських організацій „За вільну від тютюнового диму Україну” у 2005 році курили 41% дорослих жителів України, то у листопаді 2008 року поширеність тютюнокуріння зменшилася до 35%, а у травні 2009 року – до 31%. Причина, як стверджують експерти – поява великих написів на пачках сигарет з 2007 року, а також підняття цін на сигарети в 2009 році.



