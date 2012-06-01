Вінничанки народжують більше хлопчиків

У 2011 році в області народилося 17894 немовлят, що на 386 дітей більше, ніж у 2010 році.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень народжуваності відповідно збільшився з 10,6 дітей на 1000 жителів у 2010 році до 10,9 у 2011 році.

Традиційно хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток. У 2011 році на 100 дівчаток народилося 105 хлопчиків.

На Вінниччині за останніми даними проживає 242 тис. дітей