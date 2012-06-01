Вінничанки народжують більше хлопчиків
09:15, 01 червня 2012Вінниця
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Торік дітей побільшало на 10 класів
У 2011 році в області народилося 17894 немовлят, що на 386 дітей більше, ніж у 2010 році.
Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.
Рівень народжуваності відповідно збільшився з 10,6 дітей на 1000 жителів у 2010 році до 10,9 у 2011 році.
Традиційно хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток. У 2011 році на 100 дівчаток народилося 105 хлопчиків.
На Вінниччині за останніми даними проживає 242 тис. дітей
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