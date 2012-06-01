Рятувальники витягали в‘язнів-довічників з вогню

У Ладижинській виправній колонії № 39 пройшли планові навчання «Умовна пожежа та її гасіння». Колонія № 39 є закладом посиленого режиму. Тут утримуються 72 в’язні, які відбувають довічний строк.

Навколо внутрішнього двору стовпи з колючим дротом, вишки та брами, які закриваються автоматично. Окрім в’язнів, які засуджені на довічний термін, утримуються й ті, у кого значно менший строк – в середньому 10-15 років. Загалом установа розрахована на 610 осіб. Вийшовши на волю, більшість повертається сюди вже через недовгий час.

- Навчання проводять щороку, - говорить начальник закладу Віталій Усенко, – перевіряється готовність власних служб та працівників МНС до ліквідації пожеж та їх наслідків.

Ліквідація надзвичайної ситуації почалася з умовного виникнення пожежі: у відділенні соціально-психологічної служби виявили осередок загоряння, полум’я швидко розповсюдилось та перекинулось на дах будівлі. Засуджені, які не були попереджені про „умовну” пожежу, почали самотужки переносити речі та предмети інтер’єру в двір.

- У таких випадках спочатку одягаємося, збираємо речі, переносимо меблі, - каже ув’язнений Олег Попов. - Інструктаж у нас проводиться щотижня.

Одразу після виявлення загоряння у внутрішньому дворі колонії з’явився пожежний автомобіль. В установі є власна відомча пожежна охорона. Пожежники одразу взялися за ліквідацію осередку загоряння, яким, за легендою, стало коротке замикання в одній з кімнат будівлі. Згодом на місце події приїхав пожежний автомобіль з Ладижина та «швидка допомога». Одного із засуджених, який не встиг швидко відреагувати на ситуацію та отруївся чадним газом, визнали потерпілим.



- Остання пожежа була у 2010 році, - продовжує Віталій Усенко, - тоді горів цех столярних виробів – загорілися відходи деревини. Зараз ми можемо бути впевнені – пожежно-технічне обладнання у нас готове на 100 відсотків.

Раніше подібні навчання проводилися у їдальні та цеху колонії. Наступним навчання проведуть у секторі, де знаходяться в’язні, засуджені до довічного позбавлення волі.