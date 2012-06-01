Золота нагорода – батькові на день народження

У вінницькому підлітковому клубі «Романтик», який є діючим чемпіоном міста серед клубів за місцем проживання з шахів, 30 травня пройшов відкритий юнацький турнір, присвячений Дню захисту дітей.

Змагання відбулись за підтримки ДЮСШ № 6 міського спорткомітету і обкому комсомолу

На старт вийшли 28 шахістів – від старшокласників до дошколяриків.

Кваліфікаційний склад учасників також сильно різнився: від початківців до кандидата у майстри спорту. Більшості здавалось, що переможцем вийде рейтинг-фаворит – 16-річний кандидат у майстри Андрій Міхасішин. Але він вже на старті програв першорозряднику, призеру низки всеукраїнських змагань 9-річному Євгенію Шафіру. Цю перемогу над Женя святкував так довго, що навіть не зрозумів, як із двома зайвими фігурами програв 12-річній призерці чемпіонату області Діані Садківській. Тим часом впевнено крокував до перемоги 16-річний першорозрядник Микола Борка, який повернувся у шахи після дворічної перерви. Особливо йому вдалася партія проти Андрія Міхасішина – в улюбленому ендшпілі він поступово переграв свого опонента.

Таким чином перше місце, набравши по 5,5 очок з 6 можливих, розділили Діана Садківська і Микола Борка. У додатковій партії між ними сильнішим був старший за віком. Коля Борка присвятив перемогу своєму батьку, який саме у цей день святкував день народження. Третім був Женя Шафір (5 очок), перше місце серед дівчат посіла 7-річна срібна призерка чемпіонату області Віка Швець.